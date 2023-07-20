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عقد قمة ثلاثية بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان الشهر المقبل

عقد قمة ثلاثية بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان الشهر المقبل
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

يعقد قادة أمريكا وكوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان قمة ثلاثية مشتركة في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن الشهر المقبل.

العالم - الأميركيتان

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الخميس، أن الرئيس الكوري يون سيوك-يول سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في المنتجع الرئاسي الأمريكي بولاية ماريلاند في 18 أغسطس المقبل.

وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح عقد القمة الثلاثية عندما التقى مع يون وكيشيدا على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في مايو.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المرتقبة سبل تعزيز التعاون الأمني بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي في شهر مايو الماضي، بما في ذلك توسيع المناورات البحرية المشتركة، ومناقشة مسألة الردع الموسع المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمدادات لأشباه الموصلات والبطاريات وغيرها.بحسب إذاعة "كي بي إس وورلد راديو" الكورية.

وكان الرئيس الكوري ونظيره الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني قد اتفقوا في قمة مجموعة السبع على رفع مستوى التعاون الثلاثي إلى مستوى جديد، وزيادة تعزيز التعاون الاستراتيجي الثلاثي.

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