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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل السورية والإيرانية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل السورية والإيرانية
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارتا العدل السورية والإيرانية مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات في مجال إعداد التشريعات الوطنية والإجراءات القانونية التنظيمية وتطوير الجانب العلمي والمهني.

العالم- سوريا

يتبع..

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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل السورية والإيرانية

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