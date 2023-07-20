مسلّح يقتل شخصين في نيوزيلندا + فيديو

العالم - اوروبا

يأتي هذا الهجوم المسلح في اليوم الذي تنطلق فيه "بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم" التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا من 20 تمّوز/يوليو ولغاية 20 آب/أغسطس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسلح يبلغ من العمر 24 عاماً ويعمل في المبنى وكان قد وصل إلى الموقع وبحوزته بندقية.

واعتقد زملاؤه أنه كان يمزح إلى أن بدأ بإطلاق النار.

وقالت الشرطة في بيان، "عند وصول المسلح إلى الطوابق العليا من المبنى، احتجز نفسه داخل مصعد".

أضاف البيان، "أطلق الرجل أعيرة نارية أخرى وتم تحديد مكان وفاته بعد ذلك بوقت قصير".

وبثت قنوات التليفزيون المحلية لقطات لعمال على سطح المبنى يختبئون وراء حواجز من الإسمنت.

من جهته أكّد رئيس الوزراء كريس هيبكنز أنّ الهجوم لا يشكّل خطراً على الأمن القومي.

وقال هيبكينز: "مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم هذا المساء، هناك الكثير من الأنظار على أوكلاند".

"لقد تحدثت الحكومة إلى الفيفا هذا الصباح، وستستمر البطولة كما هو مخطط لها".

وقالت الشرطة إن إطلاق النار كان حادثاً فرديا.

وأكدت السطات وقوع ست إصابات، ثلاث منها خطرة وثلاث متوسطة.