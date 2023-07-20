الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحذيرا للسويد..

السيد الصدر: العلم العراقي خط أحمر

السيد الصدر: العلم العراقي خط أحمر
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

غرد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عبر تويتر أن السويد تعلن عداءها للعراق، محذرا أن العلم العراقي خط أحمر.

العالم- العراق

وقال السيد مقتدى الصدر "أنتظر الرد الرسمي بشأن السويد قبل أي تصرف خاص بي".

روابط ذات صلة

السيد الصدر: السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإساءة للمقدسات الاسلامية.. الأسباب والموقف المطلوب

المتحدث باسم الحكومة... العراق ملتزم بحماية أمن البعثات الدبلوماسية

تحذيرا للسويد.. السيد الصدر: العلم العراقي خط أحمر

القبض على أربعة إرهابيين شمال العراق

بيان البنك المركزي العراقي ... حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار

تعديلات ضئيلة مرتقبة في الحكومة الفرنسية..هل تفيد المجتمع الفرنسي؟!