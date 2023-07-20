المتطرّف موميكا يمزّق القرآن الكريم أمام السفارة العراقية باستوكهولم

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وردا على هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين؛ نظم شبان عراقيون؛ وقفة امام السفارة العراقية في استوكولهم؛ احتجاجا على التطاول على المقدسات الإسلامية.

وطالب المحتجون بالتحرك لايقاف الحملات التي تستهدف المسلمين، واعتبر المتظاهرون ان حرق الكتاب المقدس امر غير حضاري وان الدين الاسلامي دين محبة وسلام.

الحكومة العراقية قررت طرد السفيرة السويدية في بغداد وسحب القائم بالأعمال من سفارة العراق في ستوكهولم؛ وفي اجتماع طارئ أشارت إلى أنها أبلغت نظيرتها السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة الاساءة للقرآن الكريم. تحت ذريعة 'حرية التعبير'، مستنكرة استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم.

وفي جملة المواقف أعلن رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد، عن ادانته لتكرار الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية.

وأبدى استغرابه إزاء عدم اتخاذ سلطات السويد الموقف المطلوب؛ وهذا ما يدفع بالمشكلة إلى المزيد من التعقيد وبما يفاقم مشاعر الغضب إزاء انتهاكات يجب ردعها ووضع حد لها.

مجلس النواب عبر عن اسفه لما حصل وأكد أنه يؤيد الإجراءات الحكومة. كذلك أيد الاطار التنسيقي الإجراءات الحكومية.

كما طالب الوقف السني بوقف العلاقات بكافة اشكالها مع دولة السويد؛ بدوره اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان السويد تعدت الخطوط الدبلوماسية والاعراف السياسية.

وكان مئات المحتجين في العراق قد أضرموا النيران في مبنى السفارة السويدية في بغداد منددين بمنح السلطات السويدية موافقتها مجددا على إحراق القرآن الكريم.

من جهتها، اعتبرت استوكهولهم الهجمات على السفارات والدبلوماسيين انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا، محملة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.

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