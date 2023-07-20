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المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية:

وفاة 150 إلى 170 طفلا يوميا بسبب سوء التغذية وانخفاض المناعة + فيديو

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) 2023.07.23 – أكد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية أنس الأصبحي أن ما بين 150 إلى 170 طفلا یمنیا يتوفون يوميا بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية وانخفاض نسبة المناعة، فيما يعاني أكثر من 623 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم.

العالم الیمن

وفي حديث مباشر مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "المشهد اليمني" أشار أنس الأصبحي إلى أن الوضع الصحي يعتبر من أسوا الكوارث الصحية والإنسانية التي تسببت بها دول تحالف العدوان على اليمن، وذلك من خلال الاستهداف المباشر أو غير المباشر من خلال الحرب الاقتصادية وأيضا الحصار الذي يستهدف ملايين اليمنيين.

وأضاف أن معدل سوء التغذية لدى شريحة الأطفال في اليمن يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يستمر الوضع الغذائي في التدهور بسبب تداعيات العدوان والحصار، مشيراً إلى أن ما بين 150 إلى 170 طفلا يتوفون يوميا بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية وانخفاض نسبة المناعة، إضافة إلى عدم توفر المكونات الغذائية وكذلك الحالة النفسية للأطفال.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وفي تقرير لها أكدت بأن هناك 6 ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من الجوع، وقال: نريد من الأمم المتحدة أن تعالج هذه الأزمة الإنسانية اليوم.

وأضاف أن هناك أكثر من مليون و300 ألف طفل يمني لا يحصلون على ما يسد حاجتهم من الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والحماية، وأن أكثر من 2 مليون و200 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد، و623 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم، كما أن هناك 46% من الأطفال يعانون من عملية التقزم نتيجة سوء التغذية.

وفيما قال إن على الأمم المتحدة أن تعالج هذه الكارثة الإنسانية لفت: لكن اليوم منظمة اليونسيف وبعدما كانت تدعم حوالي 24 مرفقا لحديثي الولادة وأيضا للدعم الغذائي تنسحب الآن لا تدعم سوى مركزين فقط، أي انسحبت بواقع 88%.

وخلص إلى القول: هذا جزء من الكارثة وتداعياتها بسبب العدوان والحصار، وأيضا الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني التي انعكست بشكل كبير على جميع الأوضاع ومنها شريحة الأطفال بشكل كبير.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية: وفاة 150 إلى 170 طفلا يوميا بسبب سوء التغذية وانخفاض المناعة + فيديو