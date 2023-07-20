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القوات المسلحة العراقية تصدر بيانا بشأن التظاهرات المنددة بالإساءات المتكررة للقرآن

القوات المسلحة العراقية تصدر بيانا بشأن التظاهرات المنددة بالإساءات المتكررة للقرآن
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، على التظاهر السلمي في التنديد بالإساءة للقرآن الكريم والعلم العراقي في السويد.

العالم - العراق

وقال يحيى رسول في بيان: "في الوقت الذي تجدّد فيه الحكومة التزامها بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حق التظاهر السلمي، وهو ما جسدته وتجسده الفعاليات الشعبية والتظاهرات المنددة بالتجاوزات والإساءات المتكررة للقرآن الكريم ورمز الدولة العلم العراقي، فقد أكدت في الوقت ذاته على أن استعمال الحق الدستوري لا يبيح التجاوز بكل أشكاله".

وأضاف رسول أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد وجه القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أن أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستوريا، سيتم التعامل معها وفقا للقانون وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة".

وذكر في البيان: "وعلى هذا الأساس، نهيب بأبناء شعبنا المتظاهرين السلميين فرز وتشخيص العناصر المسيئة التي تحاول حرف هذه التظاهرات عن سلميتها وشرعيتها القانونية التي كفلها الدستور".

ودعا رسول "القطعات الأمنية، بمختلف صنوفها واختصاصاتها إلى القيام بدورها الوطني وواجبها المقدس بحماية العراق وشعبه، وأهدافه الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، بما يمليه عليهم شرف المهنة وواجباتها، والالتزامات الوطنية والقانونية".

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