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كتائب حزب الله يصدر بيانا بشان التطاول على القرآن الكريم

كتائب حزب الله يصدر بيانا بشان التطاول على القرآن الكريم
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكدت كتائب حزب الله في العراق، الخميس، ان التطاول على القرآن الكريم جاء نتيجة لخضوع حكومات دول إسلامية للسياسات الغربية والكيان الصهيوني.

العالم - العراق

وذكر بيان للكتائب، ان "تعنت السلطات السويدية في المضي بارتكاب جريمة حرق كتاب الله الكريم لم تكن لتتكرر لولا ما تنتهجه أمريكا ودول الغرب من سياسات عدائية ضد كل مقدس يدعو إلى حفظ كرامة الإنسان و(فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عليها)".

وأضاف ان "التطاول على حرمة الكتاب المقدس لنحو ملياري مسلم، وبأيادي إسرائيلية، جاء نتيجة خضوع معظم حكومات الدول الإسلامية والعربية إلى إرادة الكيان الصهيوني الغاصب، والابتعاد عن المفاهيم القرآنية، والاستهانة بحقوق الشعوب التي لها كل الحق في التعبير عن إراداتها وحفظ مقدساتها".

وبين: "بعد كل ما اقترفته السلطات السويدية من جرائم بحق مقدساتنا فإن شعبنا الأبي لا يستوعب بقاء أدوات هذه السلطات، بل وكل من رضي بالاعتداء على ديننا الحنيف أو له علاقة بها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تجارية، في العراق بلد المقدسات".

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كتائب حزب الله يصدر بيانا بشان التطاول على القرآن الكريم

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