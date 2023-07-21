الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسم "الايذان بالعزاء" التراثية ، في الحرم الرضوي الشريف

مراسم
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

مراسم "الايذان بالعزاء" ... هي مراسم تجري كل عام، وجيلا بعد جيل، في الحرم الرضوي الشريف في مشهد المقدسة على اعتاب حلول شهر العزاء، شهر محرم الحرام، وبدء مراسم عزاء سيد الشهداء الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يرفع العلم الأسود فوق القبة المقدسة للحرم الرضوي الشريف ويبقى يرفرف حتى الثالث من شهر ربيع الأول.

العالم - منوعات

روابط ذات صلة

السيد نصرالله: التحديات تواجه المقدسات وكربلاء تمهد لصاحب الزمان

حزب الله يُنهي كافة التحضيرات لإحياء عاشوراء في منطقة جبل عامل الثانية

من التبيين إلى الثورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مراسم "الايذان بالعزاء" التراثية ، في الحرم الرضوي الشريف

إحياء مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع في ايران

مؤتمر بريكس يدعو لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

طهران وبغداد تؤكدان ضرورة عقد اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي للبحث في قضية الاساءة للقرآن

الاردن: سماح السويد بجريمة تمزيق القرآن الكريم يؤجج الكراهية

دولة القانون يدعو الدول الإسلامية لسن قانون يجرم التجاوز على القرآن