الخارجية اللبنانية تدين حرق القرآن في السويد

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وصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة البيان الآتي: تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجان اللبنانيين، لما يرمز اليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في استوكهولم، مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم. تدعو الوزارة السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان.

كذلك تشجب الوزارة عملية إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم وتدعو لمحاسبة الفاعلين دون تردد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقران الكريم. وتشيد في هذا المجال بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا الاعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه.

كما ترحب الوزارة بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الاساءة للرموز والمقدسات الدينية.