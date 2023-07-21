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الدفاع الروسية تعلن عن توجيه ضربة صاروخية بحرية لقوات كييف

الدفاع الروسية تعلن عن توجيه ضربة صاروخية بحرية لقوات كييف
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة صاروخية بحرية دقيقة لمواقع أوكرانية استخدمتها قوات كييف في شن هجمات إرهابية بالمسيّرات.

العالم- روسيا

وحسب وكالة "روسيا اليوم" جاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية:

دمرت قواتنا ليلة الجمعة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، مواقع للقوات الأوكرانية تم فيها التحضير والإعداد لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات هجومية.

صدت قواتنا جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

في محور دونيتسك، تم صد تسع هجمات معادية بنجاح، وتصفية 185 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20 وD30.

في محور كراسني ليمانسك، صدت قواتنا ثلاث هجمات معادية في لوغانسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 100 جندي وتم تدمير مدافع هاوتزر D-20 وD-30.

في محور جنوب دونيتسك تم القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه ومستودعي ذخيرة للواء 23 واللواء البحري 36 والقضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر D-20، ورادار AN / TPQ-36 أمريكي الصنع.

في محور كوبيانسك تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع والقضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B وD-20 ومدفعين من طراز D-30 ورادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

في محور خيرسون تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير رادار AN / TPQ-36 أمريكي الصنع.

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 16 صاروخ HIMARS كما وأسقطت 14 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك.

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