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رفع مصاحف وحرق علم السويد في بعلبك شرقي لبنان

رفع مصاحف وحرق علم السويد في بعلبك شرقي لبنان
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

نفذ جموع المصلين بعد صلاة الجمعة وقفة احتجاج أمام مقام السيدة خولة في بعلبك شرق لبنان  ، ورفعوا المصاحف واستنكارا لحرق قرأن الكريم في السويد.

العالم _ لبنان

وتم إحراق علم السويد تعبيرا عن الغضب على سماح السلطات السويدية بالتجرؤ على أقدس مقدسات المسلمين.

وأهاب رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك بالدول الإسلامية إتخاذ الموقف اللازم من السلطات السويدية لإعطائها الإذن لمجرم مستخدم من قوى شر صهيوني للقيام بالعمل المشين المتكرر منه هتكا للقرآن الكريم أقدس مقدسات المسلمين, والأعجب إهانة المسلمين بذريعة حرية الرأي والتعبير هذا هو الغرب الذي يطالعنا بثقافته العدوانية للإسلام والأديان.

واعتبر في خطبة الجمعة في أن المخاوف ما زالت قائمة، حيث لم تعالج المشاكل الإجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، ولم يلتق المسؤولون بروح التعاون والتضامن بحثا بجدية عن طريق الخلاص من الواقع المأزوم والخروج من الفراغ الرئاسي، وتدارك المؤسسات قبل انهيارها التام الذي يراهن عليه ويخطط له أعداء لبنان.

وسأل: عجبا أما تهز ضمائر المسؤولين الخطابات والبيانات من سفارات واتحاد برلمانات أوروبية الذين يتصرفون كأنهم سلطة انتداب بمنتهى الوقاحة يتدخلون في الشؤون الداخلية اللبنانية؟، مؤكدا أنها تجاوزا لكل المعايير الديبلوماسية والدولية وانتهاكا للسيادة الوطنية.

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