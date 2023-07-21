اليمن...مكتب أنصارالله السياسي يشيد بموقف العراق تجاه السويد

العالم- اليمن

وفي بيان له، دعا سياسي أنصار الله دول العالم الإسلامي إلى مقاطعة السويد دبلوماسيا واقتصاديا لردعها وردع الدول التي تحمي من يسيئون إلى ديننا ورموزنا ومقدساتنا الإسلامية.

وأكد أن بيانات التنديد لم تعد كافية في ظل تكرار جريمة إحراق وتدنيس المصحف الشريف في السويد، مشيرا إلى أن الإساءات إلى إسلامنا ومقدساتنا أصبحت عملا ممنهجا يقف وراءها اللوبي اليهودي الصهيوني المتحكم في الغرب الكافر.

وقال سياسي أنصار الله: "بات لزاما على الأمة أن تتخذ مواقف عملية قوية ضد المسيئين إلى القرآن الكريم ومقاطعتهم دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا".

كما دعا شعوب الأمة إلى الضغط على حكوماتهم لاتخاذ خطوات عملية مؤثرة ضد السويد المجرمة حتى تكون عبرة لغيرها.