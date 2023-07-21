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كنعاني: نحتفظ بحقنا في الرد بالمثل على الحظر الاوروبي

كنعاني: نحتفظ بحقنا في الرد بالمثل على الحظر الاوروبي
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني كافة المحاولات للربط بين الحرب الاوكرانية وبين التعاون الايراني مع روسيا ، بأنها محاولات مسيسة وقال " نحتفظ بحقنا في الرد بالمثل وبما يناسب على خطوات فرض الحظر الاوروبية".

العالم- ايران

موقف كنعاني جاء بعد قيام الاتحاد الاوروبي بفرض حظر جديد على ايران تحت ذريعة ما يسمى الدعم العسكري الايراني لروسيا، يوم امس الخميس.

وقال كنعاني " كما تم الاعلان رسميا مرارا وتكرارا فان الادعاءات حول تصدير طائرات مسيرة ايرانية الى روسيا لاستخدامها ضد اوكرانيا هي تهم لا اساس لها".

واضاف " كافة المحاولات للربط بين الحرب الاوكرانية وبين التعاون الايراني مع روسيا، هي محاولات مسيسة".

كما اشار كنعاني الى المعارضة الصريحة والمتكررة التي ابدتها ايران تجاه الحرب الاوكرانية وأكد على لزوم الاسراع في انهائها عبر السبل الدبلوماسية.

واضاف "للأسف فان الغرب وبدوافع سياسية وعبر اللجوء الى طرح ادعاءات خاوية وغير مؤكدة، يحاول المضي قدما في سياسته الفاشلة لفرض الحظر على الشعب الايراني".

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