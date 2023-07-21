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مكون الحراك الجنوبي اليمني يدين حرق المصحف في السويد

مكون الحراك الجنوبي اليمني يدين حرق المصحف في السويد
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أدان مكون الحراك الجنوبي اليمني المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة وبغضب شديد الفعل المشين والاعتداء السافر الذي أقدم عليه الإرهابيون المتطرفون في السويد بحق المصحف الشريف.

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة نت" استنكر المكون في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة" السلوك والمواقف الاستفزازية للسلطات السويدية وسماحها للإرهابين والمتطرفين بتكرار تصرفاتهم المشينة التي تغذي وتؤجج روح الكراهية ونعرات التطرف والإرهاب"، معتبرا أن هذا التصرف "يجعل السويد منشأ وبؤرة رئيسية من بؤر تصدير الإرهاب في العالم".

وطالب البيان "المجتمع الدولي وجميع الدول تصنيف السويد كدولة رعاية للإرهاب"، داعيا "لاتخاذ موقف حازم تجاه المواقف الاستفزازية التي تسمح بها السويد على أرضها بحق الإسلام والمسلمين ومقدساتهم".

واستغرب مكون الحراك الجنوبي من الصمت والسقوط الأخلاقي للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي تجرم مواثيقها الاعتداء على المقدسات الدينية، مهيبا بأبناء الامة الإسلامية الاستنفار والغضب دفاعا عن مقدساتهم.

وفي ختام البيان أشاد مكون الحراك الجنوبي بالإجراءات والخطوات التي قامت بها جمهورية العراق الشقيقة بطردها سفير مملكة السويد الإرهابية، داعيا جميع الدول وفي مقدمتها الدول الإسلامية أن تحذو حذو هذا الموقف المشرف للعراق الشقيق.

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مكون الحراك الجنوبي اليمني يدين حرق المصحف في السويد

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