أمير عبداللهيان لنظيره السويدي: يجب محاكمة الشخص الذي دنس القرآن الكريم

العالم- ايران

وقال امير عبداللهيان لنظيره السويدي ان الاساءة للقرآن الكريم وباقي الكتب والمقدسات للاديان السماوية هو مدان بشدة في اي مكان وعلى يد أي شخص وتحت اية ظروف وان تكرار هذه الافعال تحت ذريعة حرية التعبير هو مرفوض ولا يمكن تبريره.

واضاف امير عبداللهيان ان على السويد الكف عن هذا النوع من بث النفاق وترويج العنف الذي له تداعيات خطيرة.

وتابع وزير الخارجية الايراني "في الوقت الذي تدعي فيه السويد الريادة في حقوق الانسان، كيف يمكنها ان تمر مرور الكرام على هذه الاساءة للمقدسات في اقل من 10 ايام فقط على صدور قرار مجلس حقوق الانسان لادانة الاساءة الى المقدسات الدينية ؟"

وقال امير عبداللهيان لنظيره السويدي ان الشرطة السويدية سمحت باستغلال حرية التعبير لتوجيه الاساءة علنا الى اقدس المقدسات في عقيدة وضمير ومعتقدات كافة مسلمي العالم ، ولو حصل هذا الامر تجاه أي من الاديان الابراهيمية والكتب السماوية الاخرى لوجب فضلا عن الادانة، اعتقال اعضاء هذا التيار الذي ارتكب الخطيئة ومحاكمتهم.

وتابع " الى جانب اصدار البيان، يجب اعتقال من ارتكب هذا الفعل المسيء والذي لا يغتفر، ومحاكمته ومساءلته ، وفي غير هذه الحالة على السويد ان تنتظر القرارات الحازمة للدول الاسلامية".

من جانبه قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في هذا الاتصال، ان الحكومة السويدية تدين الاساءة للقرآن الكريم الكتاب السماوي للمسلمين.

واضاف ان رئيس الوزراء السويدي والبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية السويدية اعلنا بصراحة ان هذا الفعل ليس الموقف الرسمي للحكومة السويدية.

كما قال ان الشرطة السويدية تصدر التراخيص للتجمعات ولايصدر احدا في السويد ترخيصا للاساءة الى القرآن لكن هذا الشخص استغل الموقف ونحن ندين هذا الأمر.من جهته.