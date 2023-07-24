شاهد تأثير إقرار التعديلات القضائية على الداخل الفلسطيني

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وأشار مراسلنا الى أن هذا اليمين هو يمين فاشي ويمين متطرف، وهذا اليمين لا يعتبر بان هنالك فلسطيني موجود على الاراضي الفلسطينية، وان احد اهم تجليات انتصار اليمين -فيما اذا انتصر اليمين الاسرائيلي- فتجليات هذا الانتصار سيكون في ضم الضفة الغربية للكيان الاسرائيلي وانهاء ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، ومن ثم بحل الدولتين.

واضاف مراسلنا ان هذا اليمين يعتقد ان أرض فلسطين التاريخية هي له ملك وبان القرار 181 الذي قسّم فلسطين الى دولة يهودية والى دولة عربية في عام 1947، كان قد حرم الاحتلال الاسرائيلي من فلسطين التاريخية في شرقي النهر وغربه.

وقال مراسلنا انهم لذلك يعتقدون -وهو ما ينادي به كل اليمين الاسرائيلي- بأنه يجب ترحيل الفلسطينيين الى الضفة الشرقية من نهر الاردن من نهر الاردن، وان الضفة الغربية من نهر الاردن وهي فلسطين التاريخية من رأس الناقورة ، بان هذه المنطقة هي ارض"إسرائيل" التي وعد بها الرب" موسى"والتي وعد بها الرب"يعقوب"، فاحدى التجليات ستكون هي في ضم الضفة الغربية وانهاء السلطة الفلسطينية والتوجه الى فكرة طرد اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

وكان قد أقر الكنيست الاسرائيلي قانون التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في مراقبة القرارات الحكومية.



واقر مشروع القانون بموافقة اربعة وستين صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا.

وقالت الاذاعة العبرية نقلا عن اوساط بالائتلاف إنه بعد اقرار القانون يمكن لاحقا تعديله إذا تحقق وفاق مع المعارضة، واثر التصويت اعلن الاتحاد العام للنقابات العمالية 'هستدروت' إنه سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام.

وفي الخارج أغلق مئات المحتجين الطرق المؤدية الى الكنيست، وتجمع المئات في محيطه قبل أن تعمل الشرطة على اعتقال عدد منهم في عمليات اتسمت بالعنف والفوضى بين الجانبين.

هذا وقد تجمع عشرات آلاف المحتجين في تل أبيب والقدس المحتلة عشية التصويت على التعديلات القضائية، فيما دعا اليمين المتشدد أنصاره الى النزول للشارع.

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