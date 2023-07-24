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غالبية أعضاء الكنيسيت الاسرائيلي يصوّتون لصالح التعديلات القضائية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

رغم الغليان والإحتجاجات والتدخلات لكبار المسؤولين الامنيين والسياسيين داخل الكيان المحتل تم التصويت على قانون المعقولية بغالبية أعضاء الكنيست للحد من تدخلات المحكمة العليا الاسرائيلية. 

العالم - خاص بالعالم

التظاهرات عمت كافة ارجاء الكيان وتم مواجهتها بخراطيم المياه وفرق الخيالة وبات الانقسام واضح بالشارع الاسرائيلي.

ففي المقابل خرج مناصري الحكومة المتطرفة بزعامة نتنياهو وسط تحذيرات أمنية من أقتراب الاقتتال الداخلي في حال استمرار الوضع على حاله وتمرد الالاف من الضباط بعدم الطاعة لأوامر الجيش وعدم أكتراث نتنياهو وحكومته لخطورة الوضع الداخلي السياسي والامني.

وبعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، القضاء الإسرائيلي ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة عدم المعقولية".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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