مسيرات حاشدة لإحياء الـ7 من محرم في مدينة اهواز جنوب غرب ايران

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ومع اشراقة صباح السابع من المحرم الحرم، بدأت مكبرات الصوت تصدح باسم شهيد كربلاء، ومواقف أخيه أبي الفضل العباس الخالدة في اكبر مشهد لمسيرات راجلة انطلقت من حي عين دو احد اكبر أحياء مدينة اهواز بجنوب غربي ايران.



المسيرات ضمت الآف المشاركين من أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية وبمختلف الاعمار والشرائح رغم الاجواء الحارة التي تشهدها المحافظة.



الخدمات والمواكب الخدمية كانت مرافقة للمسيرات في مشهد يعكس الولاء والاهتمام بايام المحرم ورسالة الامام الحسين عليه السلام بين اطياف المجتمع الخوزستاني.

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