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أكثر من 50 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى

أكثر من 50 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

العالم _ فلسطين

وقالت مصادر مقدسية: إن نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ولاحقت قوات الاحتلال تمنع المرابطتين هنادي حلواني ونفيسة خويص، ومنعتهما من التواجد والصلاة في محيط المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، لعدم التراجع عن إعمار الأقصى، وشد الرحال إليه والمرابطة فيه لحماية القدس ومقدساتها.

وأكد الشيخ حسين أن النصر سيبقى حليف المرابطين في الدفاع والرباط عن المسجد الأقصى.

وشدد على ضرورة أن يكون الشعب الفلسطيني على مستوى التحديات والمسؤولية لمواجهة ما يخطط له الاحتلال ضد الأرض والمقدسات.

وذكّر بالنصر الذي حققه المقدسيون في معركة البوابات الإلكترونية، مشيراً إلى أن المسجد الأقصى سيبقى عامرا بالإسلام والمسلمين.

وأشاد خطيب الأقصى بتضامن الشعب الفلسطيني مع مخيم جنين، وأهله الذين هجروا من بيوتهم وضربوا.

وقال الشيخ حسين: آن لشعبنا أن يكون صفا واحدا حتى نحافظ على أرض ديار الإسراء والمعراج، وطنا حرا كريما شريفا لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

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