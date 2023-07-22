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العراق يتفق مع لبنان على تمديد اتفاقية تزويده بالوقود وزيادة الكمية

العراق يتفق مع لبنان على تمديد اتفاقية تزويده بالوقود وزيادة الكمية
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، خلال زيارته العراق، مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، تقضي بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية، بحضور سفير لبنان في العراق علي حبحاب، ومسؤولين في وزارة النفط في العراق.

العالم - لبنان

وأشارت وزارة الطاقة اللبنانية، في بيان، إلى أن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمحادثات التي أُجريت مع المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض، والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية".

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمّ إبرام "اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإبدالها بما يلائم من المشتقات النفطية من أجل تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان".

وأعلنت الوزارة أن المذكرة تتضمن "استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية السارية المفعول، وتسليم كل الكميات المتبقية قبل تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف".

وسيتم "تجديد اتفاقية زيت الوقود عاماً إضافياً مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن، بدلاً من مليون طن في الاتفاقية الحالية".

وسيعقد الطرفان اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام، تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يلائم مواصفات معامل إنتاج الكهرباء، بحسب البيان.

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للبحث في تفاصيل هذه العقود، تمهيداً لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها، بحسب القوانين مرعية الإجراء".

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العراق يتفق مع لبنان على تمديد اتفاقية تزويده بالوقود وزيادة الكمية

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