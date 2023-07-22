أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 22 يوليو 2023

جمهوري اسلامي ..

العالم الإسلامي ينتفض تنديدا بإحراق نسخة من القرآن الكريم مرة ثانية بالسويد.

جوان ..

تنديدا بالاساءة للقرآن الكريم ..

"مسيرات شعبية بايران والعراق وبلدان إسلامية أخرى تطالب بقطع العلاقات مع السويد".

مردم سالاري ..

واشنطن والاصرار على إستراتيجية تصعيد الأجواء في الخليج الفارسي بنشر المزيد من القوات .

ابرار ..

قائد بحرية الحرس يحذر من تبعات سرقة أمريكا لشحنة من النفط الايراني ..

ارمان ملي ..

تفاقم أجواء التوتر والتصعيد بشبه الجزيرة الكورية .. سيؤول تطلق تهديدات مباشرة لبيونغ يانغ.

سياست روز ..

السيد حسن نصرالله .. الموساد الصهيوني يقف واء فتنة احراق المصحف الشريف.

خراسان ..

هتافات اطردوا السفير السويدي تدوي في المسيرات الإحتجاجية بطهران والمدن الايرانية الأخرى .

رويش ملت ..

إحصاءات رسمية ببريطانيا تتحدث عن تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الفقر بشكل مقلق.

قدس ..

بكين لهنري كيسنجر.. تغيير النظام في الصين او محاصرتها او احتواءها أمر مستحيل.

ايران ..

الرئيس الفرنسي يجري تعديلات واسعة في الحكومة تحت وطأة التظاهرات والإحتجاجات الشعبية .

اطلاعات ..

زعيم حركة انصار الله اليمنية يؤكد على مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية.

كيهان ..

الرئيس السابق للأمن الداخلي في الكيان الصهيوني "الشاباك " يحذر من حرب أهلية محتملة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( أردوغان, وطعن فلسطين في الظهر )..

الرئيس التركي رجب طب اردوغان يستعد لاستضافة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الاسبوع القادم على ان يستضيف بعده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ..

"ان إستضافة أردوغان لنتنياهو الذي يواجه إحتجاجات عارمة بفلسطين المحتلة , دعم صارخ لمكانة الأخير الداخلية المهزوزة"

واردوغان عبر عن امله في ان يتمخض لقاءه مع نتنياهو عن توطيد العلاقات بين انقرة وتل ابيب ورغم ان توطيد العلاقات مع الكيان يعني تكريس وجوده السرطاني على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية , كما ان استضافة اردوغان لعباس بعدها مجرد محاولة لمواصلة التظاهر بالاهتمام بالقضية الفلسطينية.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت عن تفاقم حالات رفض الاوامر في الجيش الصهيوني في مقالها( تمرد وعصيان في الجيش " الإسرائيلي") ..

الكيان الصهيوني لم يعد يواجه مجرد تظاهرات ومسيرات احتجاجية ضد لائحة التغييرات او الاصلاحات القضائية, بل ان هناك تحدي ربما اكثر خطورة مقابل حكومة نتنياهو يتمثل في اتساع حالات التمرد على الاوامر وترك الخدمة في الجيش الصهيوني.

"إن الكيان الصهيوني مقبل على مواجهة إحتمال تفكك الجيش , وهذا ما حذر منه قادة عسكريون كبار بالكيان بإعتباره خطر وجودي"

اذ لايمر يوم دون ان ينضم المزيد من الضباط والطيارين وعناصر قوات الاحتياط بالمتظاهرين معلنين تركهم للخدمة العسكرية. ان هذا الكيان يقف على برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة .

جمهوري اسلامي..

في تقريرها (المال وتجاهل بريطانيا لإنتهاك حقوق الإنسان بالبحرين)..كتبت صحيفة جمهوري اسلامي

كشف نواب بمجلس العموم البريطاني عن قرار حكومة ريشي سوناك بحذف اسم البحرين من القائمة البريطانية السوداء الخاصة بانتهاك حقوق الانسان في العالم.

من جانبها.."أكدت محافل صحفية بلندن ان القرار اتخذ بعد أيام من توظيف الحكومة البحرينية لنحو مليار باون في الإقتصاد البريطاني " مع وعد بتوظيف رؤوس اموال ضخمة في المستقبل بمختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( القنابل العنقودية تدخل ميادين القتال بأوكرانيا )..

يبدو ان الجيش الاوكراني بدأ بالفعل باستخدام القنابل العنقودية الامريكية في تجاهل صارخ من قبل كييف وواشنطن لكل التحذيرات الروسية.

"هذا التطور الخطير سينقل الحرب الأوكرانية لمستويات أكثر خطورة, فروسيا حذرت مرارا بأنها سترد بالمثل لأي إستخدام القنابل العنقودية".

ان قرار الرئيس الامريكي العجيب بشأن ارسال القنابل العنقودية لاوكرانيا لم يَضرب بعُرضِ الحائط واقعَ كونها محظورةً دوليا وانسانيا فحسب, بل تَجاهَلَ بشكل غريب حقيقةَ ان روسيا قوة عظمى قادرة على الرد بقوةٍ اكبر. ان ارسالَ امريكا هذه القنابل, صبَّ للزيتَ بشكلٍ صارخ على نيرانِ الحرب باوكرانيا لتأجيجِها بشتى السبل رغمَ ما تُسبِّبُه من دمار وضحايا ومآسٍ انسانية .

خراسان ..

حول اجواء التوتر والصعيد في شبه الجزيرة الكورية, كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( السباق المميت بين الشمال والجنوب)..

شبه الجزيرة الكورية تشهد اجواء تصعيد اكثر خطورة في الاونة الاخيرة, فكوريا الشمالية ردت على وصولِ غواصة نووية امريكية الى كوريا الجنوبية باجراء تجارب على صواريخَ بالستية والتلويح بقدراتها النووية مقابل شقيقتها الجنوبية اللدودة. .

"كوريا الجنوبية ردت بإنذار غير مسبوق بأن أي إستخدام من بيونغ يانغ للسلاح النووي سيكون نهاية لكوريا الشمالية من الوجود"

في الواقع بات من الصعب التكهن بمستقبل الاحداث بشبه الجزيرة الكورية وسْط قعقعة السلاح وتبادل الاتهامات, ويكفي ايُّ خطأ في الحسابات لاندلاع حرب ووقوع مواجهة نووية بدخول امريكا على الخط.

اطلاعات ..

في تقرير لها عن الاوضاع بباكستان يحمل عنوان ( عمران متهم بالكشف عن أسرار الدولة ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

يواجه رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان الذي اعتقل مؤخرا على خلفية اتهامات متعددة, اتهاما جديدا.

"وزير الداخلية الباكستاني قال إن عمران خان متهم بالكشف عن أسرار للدولة بعد عزله وخلال حملاته الدعائية ضد الحكومة"

جديرٌ بالذكر ان عمران خان الذي يتزعم قوى المعارضة اتهم الجيشَ وقادةً سياسيين يتبوَّأون حاليا مناصب رئيسيةً بالسطلة بالتواطؤ مع امريكا لعزلِهِ من منصبه. وحسب وزير الداخلية نَشَرَ خان رسائلَ دبلوماسية بين اسلام اباد وواشنطن كَشَفَ خلالَها عن قضايا سرية محظورة .