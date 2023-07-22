مراسل العالم يكشف تفاصيل مخرجات مؤتمر اتحاد العلماء في اسطنبول

وقال مراسلنا: ان العلماء اجتمعوا من اجل البحث عن كيفية مواجهة الاساءة للمقدسات الاسلامية وعقيدة المسلمين، في ظل ما تتعرض له من محاولات اساءات متكررة وآخرها الاساءة للقرآن الكريم في السويد لأكثر من مرة.

واوضح، ان هذا المؤتمر سيخرج بمجموعة من البيانات يركز خلالها على دور العلماء والمؤسسات العربية والاسلامية سواء على صعيد المستوى الرسمي او الشعبي، مضيفاً ان المؤتمر يركز ايضاً على موضوع المؤسسات الاسلامية العامة في الغرب، وما هو المطلوب منها في ظل الاساءات المتكررة للدين الاسلامي، والصمت المجحف من قبل من يدّعون الديمقراطية.

ولفت الى ان اعضاء المؤتمر اجمعوا بان الديمقراطية والحرية التي يتحدث عنها الغرب تكون متعلقة فقط عندما يتم الحديث عن الاساءة للدين الاسلامي، ولكن ماذا لو كانت الصورة معاكسة مثل ما يحدث الاساءة الى السامية لا يتخذ الغرب ذات الموقف كما يتخذه ضد الاسلام.



هذا وتتواصل في مختلف البلدان الإسلامية الاحتجاجات المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك. ففي العاصمة بغداد تجمع العراقيون أمام السفارة الدنماركية، منددين بالإساءة. كما شهدت ايران وسوريا واليمن وبلدان أخرى مسيرات غاضبة، الى جانب اتخاذ مواقف رسمية رافضة للإساءة للقرآن الكريم.



تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..