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أنقرة تزف خبرا سارا للعمانيين!

أنقرة تزف خبرا سارا للعمانيين!
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

قال السفير التركي لدى سلطنة عمان، محمد حكيم، أنه يسعى حاليا إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين .

العالم - تركيا

وأوضح محمد حكيم، أن أعداد السياح العُمانيين القادمين إلى تركيا في ارتفاع مستمر، فقد تجاوز عدد السياح العُمانيين الذين زاروا تركيا في عام 2022 أكثر من 130 ألف سائح.

وأشار حكيم إلى أنه تم التقدم بطلب إلغاء تأشيرة الدخول لكلا البلدين، ويُتوقع الموافقة على ذلك قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه يسعى حاليا إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين من خلال تنظيم الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب السياح الأتراك لزيارة سلطنة عُمان والتعرف على المقومات السياحية التي تتميز بها المحافظات والولايات العُمانية.

وأكد السفير التركي أن التعاون بين البلدين الصديقين خلال السنوات العشر الماضية زاد بشكل كبير على أساس المصالح المشتركة في مختلف المجالات، معربا عن سعي السفارة التركية في مسقط إلى دعم هذه العلاقات وتعزيزها بشكل يحقق مصالح وطموح البلدين والشعبين الصديقين.

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