بالفيديو والصور.. تظاهرات حاشدة في بغداد نصرة للقرآن الكريم

العالم- العراق

ونظم المئات من المواطنين التظاهرة أمام بوابة الجسر المعلق وفي ساحة الحرية وسط العاصمة بغداد.

تظاهرات حاشدة في بغداد نصرة للقرآن الكريم

ورفع المتظاهرون شعارات عدة بينها "نعم نعم للقرآن".







افاد مراسل العالم، بتجمهر الالاف من العراقيين في العاصمة بغداد، امام مدخل المنطقة الخضراء حيث تضم السفارة الامريكية وكذلك السفارة الدنماركية احتجاجاً وتعبيراً عن غضبهم واستياءهم من الاساءة الى القرآن الكريم في الدنمارك والسويد.

وقال مراسلنا: ان المتظاهرين طالبوا الحكومة العراقية بالرد على هذه الاساءة، مشيراً الى ان العراق شهد موجة غضب عارمة خلال الايام الماضية رداً على الاساءة للقرآن الكريم والمقدسات الاسلامية، حيث رفع المحتجون اعلاماً للرموز الدينية كالسيد السيستاني والسيد الخامنئي وكذلك القرآن الكريم.

من جانبه، اكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء لمراسلنا، ان الهدف من التظاهرة الحاشدة المطالبة بطرد السفير السويدي وغلق السفارة السويدية في بغداد، وقال ان المطلوب من الدول العربية والاسلامية ان تتصدى لهذه الموجة من الاساءات وان تصدر مواقفا حقيقية وواعية تنسجم مع الحدث الذي استهدف اكبر مقدس في الاسلام وهو القرآن الكريم، وكذلك حث المجتمع الدولي على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم من يسيء الى المعتقدات الدينية اياً كانت.



تظاهرات حاشدة في بغداد نصرة للقرآن الكريم

هذا وتتواصل في مختلف البلدان الإسلامية الاحتجاجات المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، حيث شهدت ايران وسوريا واليمن ولبنان وبلدان أخرى مسيرات غاضبة، الى جانب اتخاذ مواقف رسمية رافضة للإساءة للقرآن الكريم.