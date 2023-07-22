غضب واسع جراء جريمة تدنيس القرآن.. وايران تطالب بانزال أشد العقاب بمسيئها

وازاء جريمة تدنيس القرآن الكريم في السويد، اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي، ان جميع علماء المسلمين متفقون على انزال أقسى عقوبة بمرتكب هذه الجريمة، واصفا العمل بالحادث المرير والتآمري والخطير ..سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي طالب الحكومة السويدية بتسليم الجاني الى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية.

واوضح سماحته ان تبني الحكومة السويدية من خلال دعم المجرم، اتخذت موقفا حربيا ضد العالم الإسلامي واستقطبت كراهية وعداء الدول الاسلامية وشعوبها والعديد من حكوماتهم.

وفي ردود الفعل، اكد قائد حرس الثورة الاسلامية من يسيئون للمقدسات الاسلامية لن يعيشوا بامان وسيلقون جزاءهم عاجلا ام آجلا، هذا فيما استدعت الخارجية الايرانية سفير الدانمارك في طهران وابلغته احتجاج الجمهورية الاسلامية في ايران على الاساءة المتعمدة للقران الكريم.

وكان اعلن وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ان ايران لن تستقبل السفير السويدي الجديد، ما لم تتخذ حكومة بلاده اجراءات جادة ضد الشخص المسيء للقرآن الكريم.امير عبداللهيان دعا في جانب اخر الى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للبت في قضية الاساءة للقرآن الكريم.

وامام تلك الاساءات المتعمدة في السويد والدانمارك شهدت المنطقة الخضراء احتجاجات غاضبة على خلفية تدنيس المقدسات الاسلامية ونصرة للقران الكريم. وندد المشاركون بالحملة الممنهجة التي تستهدف مقدسات المسلمين بدعم من اللوبيات الصهيونية حول العالم.

كما شهدت العاصمة الايرانية ومناطق اخرى تظاهرات حاشدة منددة بسياسة السويد والدنمارك في الحريات المزعومة، وطالب المشاركون الغاضبون بمحاسبة الفاعلين ورفع الغطاء عنهم وابعاد المنطقة عن دائرة الاستهداف العقائدي للامم بعناوين هزيلة وفضفاضة.

في المواقف ايضا استدعت الإمارات القائمة بالأعمال في سفارة السويد لديها وابلغتها استنكارها الشديد لمواصلة حكومة بلادها السماح بالاعتداءات المتكررة على نسخ من قرآن الكريم.

بدورها استدعت الخارجية السعودية القائم بالاعمال السويدية في الرياض وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

ويشهد العالم العربي والاسلامي احتجاجات متواصلة على خلفية احراق جماعة متطرفة ومعادية للإسلام في الدنمارك واخر في السويد نسخا من القرآن الكريم.