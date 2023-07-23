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الاحتلال الأمريكي يخترق الحدود العراقية برتل تعزيزات نحو شرقي سوريا

الاحتلال الأمريكي يخترق الحدود العراقية برتل تعزيزات نحو شرقي سوريا
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

جدد جيش الاحتلال الأمريكي اختراقه للحدود السورية العراقية برتل من شاحنات المعدات اللوجستية التي أدخلها، يوم السبت، لتعزيز قواعده اللاشرعية في حقول النفط السورية.

العالم - العراق

وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "ضمن تكثيف الجيش الأمريكي لعمليات إدخال التعزيزات العسكرية إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا، أدخل، يوم السبت، رتلاً عسكرياً جديداً إلى الأرضي السورية عبر معبر "الوليد" البري غير الشرعي، قادماً من إقليم كردستان العراق، والتي تتزامن مع تكثيف تدريباته العسكرية".

وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة بأن الرتل الأمريكي ضم 20 شاحنة تحمل على متنها مواد لوجستية وصناديق مغلقة وكتلا إسمنتية، توجهت نحو قواعده اللاشرعية في ريف محافظة الحسكة.

وكان الجيش الأمريكي استقدم، بتاريخ 19يوليو/ تموز الجاري، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ضمت 30 شاحنة تحمل على متنها مواد لوجستية وصهاريج وقود وصناديق مغلفة، اتجهت نحو قواعده اللاشرعية في ريف الحسكة خصوصاً قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، بحسب المصادر.

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الاحتلال الأمريكي يخترق الحدود العراقية برتل تعزيزات نحو شرقي سوريا

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