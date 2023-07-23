السيد نصرالله يكشف علاقة الموساد والاساءة للقرآن الكريم

جريمة متجددة كشفت بشكل لا لبس فيه زيف احترام المعتقدات الذي تتشدق به الحضارة الغربية، لان مثل هذه الاعمال لا يمكن ادراجها بأي حال من الأحوال في خانة حرية التعبير المزعومة، بسبب تأجيجها لمشاعر الكراهية بين الشعوب خدمة للأهداف الصهيونية.

حول هذا الموضوع كتب وليد العاني.. تمزيق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولهم بحماية الشرطة السويدية. اللهم احرق ومزق من اراد بنا وبديننا بسوء.

واما الساعة فغرد.. بعد الإساءة للمصحف الشريف... قرار رئيس الوزراء العراقي بطرد السفيرة السويدية وقطع العلاقات مع السويد لاقى ثناءً كبيرا..

وعلق يوسف الشمري.. القرآن الكريم قضية اهل الاسلام، فهو دستور الامة الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المُنزل بالوحي على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، لا للاساءة للمقدسات الدينية والسويد يجب ان تدفع الثمن.

من جانبه، اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تعليقا على تجدد تدنيس المصحف الشريف ان هذا المصحف سنحميه بقلوبنا ودمائنا وهذه مسؤوليتنا جميعا، مشيرا الى وجود اصرار اسرائيلي موسادي على الاستفزاز من اجل الدفع للفتنة التي يجب ان نحذر منها جميعا في العراق وغيره. وقال ان الرد العراقي وما قامت به الحكومة العراقية مهم جدا وشجاع وحكيم من سحب سفيرها واستدعاء السفيرة السويدية.

وغرد عرفان الموسوي.. السيد حسن نصر الله: اذا بدنا موضوع حرق القران_الكريم ما يتكرر، لازم كل الدول العربية تعمل مثل ما عمل العراق.

وكتب محمود الكعبي.. كلمة واحدة من السيد حسن نصر الله تقف إسرائيل شهر كامل على تلك الرجل.. الموساد يقف وراء جريمة تدنيس القران الكريم.

وغردت ابنة المهدي... هذا المُصحف سنحميه بقلوبنا سنحميه بأرواحنا سنحميه بدمائنا سنحميه بفلذاتِ أكبادنا ... السيّد حسن نصراللّٰه حفظه الله.



الى ذلك، مازالت الاحتجاجات في الأراضي المحتلة تتواصل ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للأسبوع الـثامن والعشرين على التوالي، فيما اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.

جنود الاحتياط في جيش الاحتلال هددوا برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة في خطتها لإقرار التعديلات القضائية. واكد منظمو الاحتجاجات ان لديهم ثلاثمئة رسالة من أطباء عسكريين أكدوا فيها عدم امتثالهم للخدمة العسكرية إذا أقرت هذه التعديلات.

وغرد السحاب... الاحتجاجات على مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل تصل القطاع الطبي وسلاح الطيران بالجيش والمعارضة والجامعات الكل متوقف موقف تماماً..

وكتب ستوري تيلر.. استمرار الاحتجاجات في اسرائيل اعتراضا على التغييرات القضائية التي اجراها نتنياهو. الله يزيد ويبارك ومن خراب لخراب.

وعلق مجدي حسين.. إسرائيل في مأزق وأيام “حساسة” تنتظر الحكومة.. الاحتجاجات على أزمة القضاء تتواصل وتصاعد الدعوات لعدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية ونتنياهو يترقب مصيره.

هذا وقد جرت في محافظة كربلاء المقدسة في الصحن الحسيني الشريف مراسم استبدال الراية على قبة مرقدي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) من الحمراء الى السوداء ايذانا ببدء شهر محرم الحرام.

وشارك في المراسم اكثر من مليون شخص من العراقيين والعرب والاجانب، بحضور شخصيات دينية إيذاناً ببدء موسم العزاء لآل بيت المصطفى باستشهاد أبي عبد الله وأهل بيته وصحبه في يوم عاشوراء، العاشر من محرم.

وكتب علا اسماعيل.. نحن قومٌ نهيّئ قلوبنا ومدامعنا لاستقبال الحزن.

وغرد علي شكري.. نسائم الاشتياق الى الحسين عليه السلام عبق من كربلاء يملأ الروح حياة، ويشفي صدور قوم مؤمنين.

وعلق الشيخ مهدي الخزيم.. سيدي ومولاي يا اباعبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري.