فرار المئات من اليونانيين إثر حريق في غابات جزيرة رودس

العالم - حوادث

تشهد مساحات شاسعة من جنوب أوروبا ارتفاعاً متزايداً في درجات حرارة قياسية مع اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء القارة، ويتأثر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالطقس القاسي؛ من درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة والصين، إلى هطول الأمطار الغزيرة في شرق آسيا.

وأجبر حريق غابات مستعر في جزيرة رودس اليونانية منذ خمسة أيام، أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق.

وقالت السلطات اليونانية إنها أجلت نحو ثلاثين ألف شخص بعيداً عن الحرائق المستعرة في جزيرة رودس، بينهم ألفان نقلوا بالقوارب.

ونُقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق في رودس، لقضاء ليلتهم، وتخلف بعضهم عن رحلاتهم الجوية بعد أن قطعت الحرائق طرق النقل العادية، ولا تزال عناصر الإطفاء تحاول السيطرة على النيران في الجزيرة.

وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية الثلاثاء الماضي، وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان اليوم الأحد، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

ويعتبر اندلاع الحرائق في اليونان أمر شائع الحدوث، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافاً التي تشهد هبوب الرياح أيضا حولت البلاد إلى بؤرة لحرائق الغابات في السنوات الماضية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر الجاري.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل موجات الحر أطول وأكثر حدة وتكراراً.

وتحذر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن موجات الحرارة ستصبح أكثر حدة في السنوات المقبلة، وأن أنماط الطقس المتطرفة تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المناخية.