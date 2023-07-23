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مصرع 8 عمال مناجم في السودان

مصرع 8 عمال مناجم في السودان
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اختناقا داخل منجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.

العالم - السودان

وذكرت الشركة السودانية للموارد المعدنية، في بيان اليوم، أن ثمانية من عمال المناجم لقوا مصرعهم نتيجة الاختناق وفقدان الأوكسجين بعد عملية حرق بئر.

وأضافت الشركة، التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد، أن السلطات نقلت جثث العمال الثمانية من المنجم إلى أحد المستشفيات.

وفي 31 مارس الماضي، قالت الشركة إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية.

يشار إلى أن الذهب يتصدر الثروات المعدنية في السودان، الذي يعد من أكبر الدول الإفريقية المنتجة له.

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