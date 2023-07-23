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حماس تستنفر الفلسطينين للتصدي لمخططات الاحتلال في الأقصى

حماس تستنفر الفلسطينين للتصدي لمخططات الاحتلال في الأقصى
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس، أبناء الشعب الفلسطيني في كل المناطق للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك نهاية الأسبوع الجاري.

العالم- فلسطين

كما دعت حماس"أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتدنيس الأقصى عبر مسيرة الأعلام وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه، بذريعة الاحتفال بما يسمى “ذكرى خراب الهيكل“".

وقال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة: إن شعبنا المرابط في قمة اليقظة، ولن يصمت أمام مساعي العدو لتحقيق قفزات في مخططاته ضد الأقصى.

وحذر الاحتلال من غضبة الشعب الفلسطيني لحماية القدس والأقصى والدفاع عنه بأغلى ما يملك، مشدداً أن “معارك البوابات الإلكترونية ومصلى باب الرحمة وغيرها لا زالت ماثلة أمام العدو ليأخذ منها العبرة”.

وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم وعدد منظمات اليمين الاستيطانية، عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس، ستنطلق الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 26 تموز/يوليو الجاري، وتمر في البلدة القديمة بالقدس.

وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى المبارك، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

ويسعى الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لتحويل ما تسمى ـب”ذكرى خراب الهيكل” التوراتية، إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.

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