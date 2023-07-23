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'القول منا قولك'؛ نقطة التواصل في البحرين

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت فعاليات احياء مراسم ذكری استشهاد الامام الحسين عليه السلام في البحرين، علی مواقع التواصل وعلی ارض الواقع علی حد سواء.

العالم - نقطة تواصل

وبحث برنامج "نقطة تواصل" علی شاشة قناة العالم في تفاصيل هذه النشاطات في البحرين حيث تداول نشطاء مواقع التواصل وسم "القول منا قولك" لهذا العام.

وأكد العديد من علماء الدين في البحرين علی ضرورة اقامة مراسم هذه المناسبة الاليمة، حيث قال السيد عبدالله الغريفي:"القول منا قولك هو البصيرة الايمانية، من خلال هذا الشعار نريد ان نعلن اننا نملك بصيرة الايمان، نملك بصيرة العقيدة ولاقيمة للانتماء بلا بصيرة. منك نستمد البصيرة يا حسين. القول منا قولك، لأن قولك هو البصيرة، هو الدين الحق، والقيم الحقة. اذا من الحسين نستمد التوحيد ومن الحسين نستمد البصيرة".

اما الشيخ علي الصددي فأكد علی ان "موسم عاشوراء هو محطة اصلاح وموقد حماسة ومحفل رشد، وعلينا جميعاً ان نُجدّ في احياءه".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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