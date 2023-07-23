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وقفات احتجاجية أمام الكنيست تزامنا مع وصول"إيتمار بن غفير"

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت احتجاجات أمام الكنيست الاسرائيلي ردد المحتجون فيها هتافات رافضة للتعديلات القانونية بالتزامن مع وصول وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" لمقر الكنيست.

العالم- الاحتلال

هذا ودعت المعارضة الإسرائيلية أنصارها للتظاهر حول المباني الحكومية في القدس المحتلة، بالتزامن مع اجتماع الكنيست لمناقشة التعديلات القضائية.

ويتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنسيت لمدة 26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت غدا الاثنين على مشروع التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.

من جهتها، أعلنت نقابة العمال تقديمها مقترح تسوية إلى الائتلاف الحاكم بخصوص تعديل القانون الذي يستهدف تحييد عمل المحكمة العليا وتقييد قضاتها.

وألغت الشرطة الإسرائيلية الإجازات الأسبوعية لعناصرها استعدادا لمظاهرات متوقعة في القدس المحتلة.

کما وأعلن الإعلام العبري أن" 1800 عنصر احتياط في الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية اعلنوا وقف خدمتهم العسكرية فورا، احتجاجا على التعديلات القضائية".

وأفادت القناة 13 العبرية بأن" 951 عنصر احتياط في المخابرات أعلنوا توقفهم عن التطوع".

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