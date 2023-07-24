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باكستان تدين الهجوم الإرهابي على دورية لشرطة الطرق الايرانية

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على دورية لشرطة الطرق الايرانية
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

ادانت باكستان العمل الارهابي الذي استهدف دورية لشرطة الطرق الايرانية بمحافظة سيستان وبلوشستان واعربت عن تعاطفها مع أسر شهداء هذا الحادث.

العالم - ايران

العلاقات العامة في السفارة الباكستانية في طهران ادانت على حسابها الرسمي على تويتر الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الاحد دورية لشرطة الطرق الإيرانية في محور خاش تفتان الواقع في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وقالت أن باكستان تعرب عن تضامنها مع إيران حكومة وشعبا ، وتقدم تعازيها بالاخص لأسر شهداء هذا الحادث الإرهابي.

وكان مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان قد اعلن في بيان: للاسف استشهد أربعة من كوادر الشرطة الغيارى إثر هجوم إرهابي جبان شنه أشرار ومعادون على دورية للشرطة في الطريق بين مدينتي خاش وتفتان.

واستشهد في هذا الحادث الإرهابي النائب ضابط اول محمد رضا إسماعيلي والنائب ضابط اول رضا شيخي والنائب ضابط اول حسن وحيدي والملازم اول مهدي الله بور.

واضاف البيان: إن هذا العمل الجبان بالتأكيد لن يمر دون رد وسنلقن الإرهابيين درساً يجعلهم نادمين على فعلتهم.

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