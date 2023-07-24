بوحبيب: أنا لا مانع لدي بزيارة سوريا

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وأوضح بوحبيب في حديث تلفزيوني أنني ترأست الوفد الذي ذهب الى سوريا بعد الزلزال وهذا يعني ان لا مانع لدي بزيارة سوريا ولكن الآن 8 وزراء شو بدن يحكوا عن اللاجئين.

وكشف أن وزير المهجرين عصام شرف الدين لمّح عن اسباب لعدم ذهابي لسوريا مع الوفد لأنه لا يعرف ما يحصل وهو حشري بحب يدّخل، مؤكداً أن الموقف اللبناني ككل على قرار البرلمان الأوروبي تم الاعلان عنه بشكل فوري ولم يتأخّر.

وأضاف سينعقد اجتماع للجنة العربية للحوار مع سوريا في 16 آب وهذه الللجنة ربما تكون الأكثر فعالية.

واعلن أن الاجتماع الخماسي المقبل في أيلول، وهذه الاجتماعات تمنع اللبنانيين من العمل بجدية لانتخاب رئيس.