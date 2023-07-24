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الوعد الإلهي؛ هزيمة "إسرائيل" مرة أخرى

الوعد الإلهي؛ هزيمة
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

علينا أن نتعلم ذلك من وعد الله. فقد خاطب الله تعالى بني "إسرائيل في سورة بني "إسرائيل" قائلا: «لتفسدن في الأرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار و كان وعدا مفعولا» إن كل أمة تنهض للسير في الطريق الطبيعي لسان التاریخ ملتزمة الصلاح، ومستخدمة سلاح الحق والحقيقة والمطالبة بالعدالة، فإن الله سوف يعينها، ولكن أي أمة تثير الفساد، وتطغى على المستضعفين، وتتجاهل القيم الإنسانية، فإن هذه الأمة محكومة بالفناء والزوال.  

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