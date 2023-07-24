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عز الدين يؤيد المسار الدستوري والقانوني حول تعيين حاكم للمصرف المركزي

عز الدين يؤيد المسار الدستوري والقانوني حول تعيين حاكم للمصرف المركزي
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن هناك اقتراح قانون مقدم إلى المجلس النيابي من قبل بعض النواب الذين يدّعون حرصهم على الاستقلال وسيادة البلد وعلى بناء هذه الدولة والوطن والمجتمع.

العالم - لبنان

واضاف عز الدين، انه اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات الذي يجرّم الممارسة غير الطبيعية، وعليه، فإننا نقول لهؤلاء النواب، بأن مثل هذا الاقتراح لن يمر بالتأكيد، وسنواجهه بكل ما نستطيع ضمن اللجان والهيئة العامة بما أوتينا من منطق وعلم وحكمة وشجاعة، لأن هذا اقتراح قانون في حال أصبح نافذاً، يؤدي إلى تفكيك الأسر والمجتمع وإضعاف الوطن والوحدة الوطنية.

وأكد عز الدين أننا نؤيّد المسار الدستوري والقانوني فيما يتعلق بموضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي، لا سيما وأن البلد ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسامات والاختلافات.

وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، شدد عز الدين على ضرورة الحوار بين جميع القوى السياسية من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة، لأنه ليس بمقدور أحد من الأطراف السياسية في ظل تركيبة المجلس النيابي الحالية، أن يذهب إلى المجلس وينتخب رئيساً للجمهورية.

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عز الدين يؤيد المسار الدستوري والقانوني حول تعيين حاكم للمصرف المركزي

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