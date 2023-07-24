كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الثالثة على قانون إلغاء عدم المعقولية

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت الاذاعة العبرية نقلاً عن اوساطٍ بالائتلاف إنّه بعد اقرار القانون يمكن لاحقاً تعديله إذا تحقَّق وفاقٌ مع المعارضة.

وشهدت الجلسة مشاداتٍ بين نواب الكنيست خلال جلسة التصويت على تحفظات مشروع قانون التغييرات القضائية

وفي الخارج أغلق مئات المحتجين الطرق المؤدية الى الكنيست، وتجمَّع المئاتُ في محيطه قبل أنْ تعمل الشرطة على اعتقال عددٍ منهم في عملياتٍ اتسمتْ بالعنف والفوضى بين الجانبين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، توقيف 19 متظاهراً، مع اندلاع مواجهات بين الجانبين في محيط الكنيست.