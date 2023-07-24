قرار المنظمة البحرية الدولية بشأن إيران.. أمريكا تلّتهم المنظمات الدولية

العالم – كشكول

المتحدث باسم المنظمة ، اعلن إن غالبية الدول الأعضاء في المجلس، صوتت لصالح المقترح الأمريكي يوم الخميس الماضي، مما يعني إلغاء قبول العرض الإيراني، الا انه لم يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بالضغوط التي مارستها امريكا على المنظمة الدولية، التابعة للامم المتحدة.

رغم ان رئيس المنظمة البحرية الدولية لم يقر بالضغوط التي مارستها امريكا عليه وعلى منظمته الا ان تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر، فضحت الرجل، حيث اعلن صراحة انه: "لا يحق لإيران استضافة أي تجمع دولي رسمي يتعلق بالشؤون البحرية، لأنها أظهرت بشكل متكرر ازدراءها لقواعد ومعايير وسلامة الملاحة الدولية"!!.

ما يقصده هذا الامريكي بـ"ازدراء ايران لقواعد ومعايير وسلامة الملاحة الدولية"، هي الاجراءات التي تتخذها ايران من اجل منع امريكا عن سرقة نفطها في اعالي البحار، بذريعة تنفيذ قوانينها الظالمة والجائرة التي تفرضها على دول العالم، لمنع ايران من تصدير نفطها، بهدف تركيع شعبها.

ان فضيحة استخدام المنظمات الدولية من قبل امريكا ، كوسائل للضغط على الدول التي ترفض العربدة والبلطجة الامريكية، ليست بالامر الجديد، الا ان الفضيحة الامريكية الاخيرة، جاءت كتأكيد اضافي على صوابية مواقف دول مثل ايران، والتي كانت ومازالت تؤكد على ضرورة تحرير العالم من نير نظام القطب الواحد الذي تستعبد امريكا من خلاله دول وشعوب العالم، عبر فرض قوانينها الجائرة على العالم وكانها قوانين دولية، ضاربة بذلك كل القوانين والاعراف الدولية عرض الحائط.