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الأردن:إسقاط طائرة مسيرة محملة بمخدرات مهربة من سوريا

الأردن:إسقاط طائرة مسيرة محملة بمخدرات مهربة من سوريا
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن ظهر اليوم الاثنين، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة مهربة من الأراضي السورية.

العالم _ الأردن

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل كيلوغرامين من مادة "الكرستال" المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في "التعامل بكل قوة وحزم" مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها "تقويض وزعزعة أمن المملكة وترويع مواطنيها".

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