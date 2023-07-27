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استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تتزامن جهود البحث عن حلول لأزمة السودان مع استمرار القتال بين أطراف الصراع الذي اندلع منذ أكثر من مئة يوم ولا بوادر على قرب انتهائه.

العالم - خاص بالعالم

تحتدم المعارك في العاصمة السودانية ويتبادل كل من الجيش وقوات الدعم السريع الهجمات على المواقع التابعة لكل جانب.

وأفاد سكان من ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان؛ بأنهم شهدوا قصفا بالمدفعية الثقيلة والصاروخية من شمال مدينة أم درمان باتجاه الخرطوم.

كما أشار آخرون إلى هجوم من قبل قوات الدعم السريع على قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان باستخدام مسيرات.

وأكدت قوات الدعم السريع ان هذا الهجوم أسفر عن تدمير ثلاث طائرات حربية ومخازن للأسلحة والمعدات الحربية والمؤن ومقتل وجرح العشرات من قوات الانقلابيين.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني قصفت عددا من مواقع قوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم، وفي شرق النيل.

وذكرت المصادر أن الجيش قصف بالمدفعية أيضا مواقع للدعم السريع جنوب ضاحية الصالحة جنوبي أم درمان وحي كافوري في الخرطوم بحري.

في الاثناء قال الجيش السوداني إن وفده إلى محادثات مدينة جدة السعودية الرامية إلى إعادة السلام للبلاد عاد إلى السودان للتشاور، وسيكون مستعدا لمواصلة المباحثات متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات.

وأضاف أن الخلاف على قضايا من بينها إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة وإخلاء المرافق العامة، أدى إلى عدم التوصل لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأكد الجيش السوداني رغبته في التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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