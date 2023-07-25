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هايلي: أدعم ترامب لأنني لن أطيق "كاملا هاريس" كرئيسة

هايلي: أدعم ترامب لأنني لن أطيق
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت نيكي هايلي، المرشحة للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري،إنها ستدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا أصبح المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2024.

العالم - الأميركيتان

وأضافت هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن البلاد بحاجة إلى "زعيم جديد للأجيال"، مشيرة إلى أنها ستدعم ترامب إذا فاز في الانتخابات التمهيدية.

لكنها قالت أيضا إنها لا تعتقد أن الرئيس السابق يمكنه الفوز في الانتخابات العامة.

ونوهت بقولها "سأدعمه لأنني لن أطيق "كاملا هاريس" كرئيسة، لا يمكننا تحمل ذلك، "هذا لن يحدث".

وانتقدت هايلي في السابق بحدة عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحجة أنه لن يعيش حتى يبلغ من العمر 86 عاما، وهو عمره في نهاية فترة رئاسته الثانية .. وقالت إن إعادة انتخاب بايدن قد يؤدي إلى أن تصبح هاريس رئيسًة للولايات المتحدة.

ومع ذلك، أشارت هايلي أيضا إلى أن ترامب يبدو أنه يتجه نحو مواجهة لوائح اتهام إضافية ومحكوم عليه بالفشل في الانتخابات العامة.

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هايلي: أدعم ترامب لأنني لن أطيق "كاملا هاريس" كرئيسة

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