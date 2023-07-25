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سلسلة انفجارات في كييف وصفارات الإنذار تهز مقاطعات أوكرانية

سلسلة انفجارات في كييف وصفارات الإنذار تهز مقاطعات أوكرانية
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

دوت أصوات الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما سمعت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في 7 مقاطعات أوكرانية أخرى.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الإدارة العسكرية الأوكرانية، إن "روسيا تشن هجوما جويا على العاصمة كييف".

ووفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت، يدوي صوت الإنذار في مقاطعات دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشيرنيجوف.

بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت الإنذار في مناطق مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل الجيش الروسي في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأول على جسر القرم، الذي تقف خلفه المخابرات الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

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