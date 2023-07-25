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بالصور.. احياء مراسم حمل السيوف في قم المقدسة

بالصور.. احياء مراسم حمل السيوف في قم المقدسة
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

من الطقوس العاشورائية الخاصة بأهالي النجف الاشرف، هي مراسم "مشق السيوف"، حيث تنطلق المواكب من حسينيتها متوجهة الى حرم الامام علي (ع) حاملةً السيوف ورافعةً شعار "حيدر حيدر"، كما يتخلل ذلك نفخاً في البوق بنغمة خاصة بمراسم المشق.

العالم - إيران

وتقوم الجالية العراقية في مدينة قم المقدسة بإجراء هذه المراسم، إذ تتوجه المواكب الى حرم السيد معصومة (س) في نهاية مسيرتهم الحسينية.

وتجري مراسم موكب عزاء حمل السيوف من قبل أبناء مدينة النجف المقيمين في قم المقدسة كل عام من اللیلة السادسة إلی الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام.

وتأتي هذه المراسم استذكارا لموقف حبيب بن مظاهر الأسدي ومن تبقى من الأصحاب في ليلة عاشوراء حيث توجهوا الى مكان خيم الامام الحسين (ع) لتهدئة خاطر زينب الكبرى (س)، حيث قال حبيب بأعلى صوته مخاطباً النساء وحرم رسول الله (ص) بأن السيوف المجردة لن تعود الى غمدها قبل ضرب الأعداء، وأن الرماح لن توضع على الأرض قبل أن تغوص في صدورهم.

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بالصور.. احياء مراسم حمل السيوف في قم المقدسة

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