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فلسطين مؤشر اتحاد المسلمين

فلسطين مؤشر اتحاد المسلمين
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

المؤشر الرئيسي على وحدة المسلمين هو قضية فلسطين.

إذا تحقق اتحاد المسلمين، فإن القضية الفلسطينية ستحل حتما على أفضل وجه.

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فلسطين مؤشر اتحاد المسلمين

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