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وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

يزور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،بيونغ يانغ، هذا الأسبوع، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية المقررة الخميس.

العالم - روسيا

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية اليوم ألثلاثاء، أن "وفدا عسكريا من الاتحاد الروسي يرأسه وزير الدفاع سيرغي شويغو سيقوم بزيارة تهنئة الى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، بعدما عاود البلد فتح حدوده إثر إغلاقها المطول بسبب الجائحة.

وتوضح التحليلات العالمية أن هذه الزيارة رفيعة المستوى، تعتبر إشارة إلى إعادة فتح كوريا الشمالية لحدودها على ما يبدو أمام زوار رفيعي المستوى بعد إغلاق طويل للوباء.

وأكّدت كوريا الشمالية دعمها الكامل لروسيا بعد تمرد مجموعة فاغنر المسلحة، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه خلال لقائه السفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، أعرب نائب وزير الخارجية إم تشون إيل "عن قناعته الراسخة بأنّ التمرد المسلح الأخير في روسيا سيتم قمعه بنجاح".

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