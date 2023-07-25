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ماذا فعلت كوريا الشمالية قبل الاحتفال بذكرى نهاية الحرب؟

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

أجرت كوريا الشمالية اختبارين صاروخيين قبل أيام من الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لنهاية الحرب الكورية.

العالم - أسيا

قبل أيام من احتفال كوريا الشمالية هذا الأسبوع بالذكرى السنوية السبعين لنهاية الحرب الكورية، وفي إطار سلسلة اختبارات الأسلحة التي تجريها في الأسابيع الأخيرة اطلقت بيونغ يانغ صاروخيين باتجاه بحر الشرق.

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت أنها رصدت صاروخين بالستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق قرب بيونغ يانغ حلّقا مسافة أربعمائة كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر.

وفي رد فعل من الجارة اليابان أدان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، وقال كيشيدا إن إطلاق الصواريخ يهدد الاستقرار الإقليمي.

وصرح كيشيدا:"إطلاق الصاروخ يهدد السلام والاستقرار ليس فقط في بلدنا، ولكن في المنطقة والمجتمع الدولي. إنه غير مقبول. هذه سلسلة من الإجراءات التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلى جانب إدانتها ، قدمنا احتجاجاً.

بدورها نددت الإدارة الأميركية بعملية الإطلاق، وقالت أنها مزعزعة للاستقرار وتشكل تهديداً لجيران بيونغ يانغ والمجتمع الدولي، داعية كوريا الشمالية للدخول في حوار، وأضافت إنها تجري مشاورات عن كثب مع حلفائها بعد إطلاق كوريا الشمالية هذين الصاروخين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير:"نحن بالتأكيد ندين إطلاق كوريا الديمقراطية للصواريخ الباليستية. إن عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن وتشكل تهديداً لجيران كوريا الديمقراطية والمجتمع الدولي. يظل التزامنا بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان صارماً".

وفي خطوة من المرجح أن تشكل مزيدا من الاستفزاز لكوريا الشمالية، وصلت غواصة أميركية ثانية هي 'يو إس إس أنابوليس' العاملة بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية كورية جنوبية في وقت قريب من إطلاق الصواريخ، حيث قالت كوريا الشمالية إن مثل هذا الانتشار يمكن أن يشكل تهديدا باستخدام الاسلحة النووية.

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