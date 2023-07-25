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مشاركة الشاعر كمال سحيم في أمسية شعر القدس بحضور الإمام الخامنئي

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

مقطع فيديو يتضمّن شعراً ألقاه الشاعر كمال سحيم من فلسطين في أمسية شعر القدس عام 2006 بحضور الإمام الخامنئي.

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