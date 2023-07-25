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انفوغرافيك.. صاروخ كروز "أبو مهدي"

انفوغرافيك.. صاروخ كروز
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم انضمام صاروخ كروز "أبو مهدي"، للوحدات البحرية للجيش وحرس الثورة الاسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني، ونائب قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال حمزة علي كاوياني، وقائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري.

العالم - انفوغرافيك

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