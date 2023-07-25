العلاقات بين إيران والصين في أفضل حالاتها

العالم - إيران

وأعرب "محمد باقر ذوالقدر" في لقائه عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني "تشين جانج" الذي يزور إيران، عن أمله في أن تتمخض هذه الزيارة عن نتائج ايجابية ومفيدة.

وأكد أنه بناء على الأدلة والوثائق التاريخية، فإن العلاقات بين الحضارتين إلإيرانية والصينية تعود إلى الاف سنة مما تفسح المجال امام تعزيو التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "تشين جانج"، في هذا الاجتماع بدعم إيران لوحدة أراضي الصين.

وأشار إلى موقف الصين المعارض لسياسة الأحادية في النظام العالمي وقال: نحن على استعداد لتوسيع علاقاتنا التجارية مع إيران، ونرحب بعضويتها الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون ووجود إيران في منظمة البريكس، وندعم عملية الحوار والعلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية وتطوير العلاقات التجارية بين الدول المجاورة والدول الآسيوية.

وأكد على أن العلاقات مع مجمع تشخيص مصلحة النظام لها أهمية كبيرة وأن الحزب الشيوعي الصيني يهتم بهذه العلاقات.